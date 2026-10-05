Алена Кравец в 46 лет объявила о беременности

Радостную новость светская львица Алена Кравец сообщила в социальных сетях, опубликовав фото с округлившимся животом. По словам звезды, она считает случившееся наградой свыше после тяжелого опыта с приемной дочерью.

«Господь послал мне эту беременность за все мои страдания с моей приемной девочкой. Бог все видит и все знает. А мы — растем. Благодарю высшие силы за все», — написала Алена.

Срок и пол ребенка она пока не раскрывает. Кравец также призналась, что адаптируется к изменениям тела и уже начинает привыкать к новому состоянию.

Долгие годы Кравец воспитывала приемную дочь Даниеллу, которую удочерила в младенчестве. Однако в подростковом возрасте отношения испортились.

По словам модели, девочка начала воровать, устраивать дебоши и водить домой посторонних мужчин. В 2022 году удочерение было отменено, и Даниеллу вернули в детский дом.

Позже девушка обвинила приемных родителей в побоях и унижениях, потребовав 600 миллионов рублей компенсации за «испорченное детство».

Сама Кравец не раз публично высказывалась о бывшей дочери резко, а в эфире ток-шоу даже ударила ее по лицу.