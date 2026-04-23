Алена Хмельницкая рассказала, что работала продавцом в 90-е

Перестройка и лихие 90-е стали испытанием для многих деятелей культуры. Театры закрывались, кино почти не снимали, и артистам приходилось выживать любыми способами. Алена Хмельницкая не стала исключением.

«В 1990-е я работала продавцом в бутике. Это было непростое время в моей карьере», — призналась актриса.

Она не стала вдаваться в подробности и не уточнила, сколько продлилась ее «карьера» за прилавком. Зато с присущим ей юмором заметила:

«Хорошо, что я его не разорила».

Алена Хмельницкая — дочь знаменитого актера и режиссера Бориса Хмельницкого и актрисы Валентины Беляевой. Казалось бы, кинематографические династии должны были открыть перед ней все двери. Однако 90-е годы спутали все карты.

Зрители запомнили ее по ролям в фильмах «Узник замка Иф», «Криминальный талант» и, конечно, по популярным сериалам последних лет. Но мало кто знает, что путь к экранам лежал через реальную, жесткую жизнь.

Сегодня жизнь актрисы наладилась. Она продолжает сниматься и, как признается сама, успешно совмещает заботу о внуках с воспитанием младшей дочери.

Ранее Хмельницкая рассказывала, что называет себя «бабушкой на выезде». У нее подрастает дочь-школьница, и времени на «классическую» сидячую бабушку просто нет. Но она с удовольствием проводит время с внуками, когда выпадает возможность.

Несмотря на то что у Алены и ее мужа, актера Тиграна, случился разрыв, экс-супруги сохранили до его ухода дружеские отношения. Сама актриса не дает поводов для сплетен и продолжает строить карьеру.

Кстати, Алена Хмельницкая — не единственная звезда, кому пришлось работать продавцом в трудные времена. Народная артистка Лариса Голубкина, например, в молодости продавала воздушные шары. А актриса Ирина Розанова трудилась уборщицей.