Алена Блин вышла на связь после скандала и пожаловалась на монтаж

Алена Жигалова заявила, что один из игроков прямо во время круглого стола потребовал от нее поклясться здоровьем в том, что она не является «темной». Именно после этого, по ее словам, она встала и ушла.

«Никогда не жалуюсь на монтаж, но в эфире упущена последняя "капля", переполнившая мое терпение. Это еще один игрок, который прямо во время стола попросил меня поклясться здоровьем, что я не темная. Именно после этого я встала и покинула стол. Имя называть не буду, раз в эфир это не выдали», — заявила Блин.

Напомним, что в выпуске от 29 августа Алена покинула проект со словами:

«Мне это неинтересно, я не хочу с вами больше играть».

В прощальной речи она также заявила, что была достойна финала, а остальные участники — нет. Ее уход шокировал других игроков, а Надежда Мамаева предположила, что гордыня не позволила Алене достойно принять поражение.

Ранее стало известно, что за несколько минут до ухода Блин угрожала Анне Седоковой, заявив, что будет мстить до конца жизни, если та проголосует против нее. Седокова, однако, не испугалась и открыто назвала Жигалову «прекрасной темной».

После этого вокруг Алены мгновенно сформировалось большинство голосов, и она поняла, что разоблачение неизбежно, что и привело к скандальному демаршу. Ну, а сейчас, как считают поклонники проекта, женщина просто выкручивается как может.