Алена Блин пригрозила Седоковой мстить до конца жизни и сбежала из шоу

Алена Блин (Алена Жигалова) самовольно покинула проект прямо во время заседания круглого стола, не дожидаясь голосования. За несколько минут до этого участница открыто угрожала Анне Седоковой, а уходя, заявила:

«Я была достойна финала шоу, остальные никто не достоин».

Накануне голосования Алена Блин провела жесткий разговор с Анной Седоковой. Журналистка требовала, чтобы та голосовала против Надежды Мамаевой, а не против нее.

Когда Седокова отказалась идти на поводу, Блин пригрозила ей проблемами вне проекта. По данным издания MAXIM, она сказала:

«Анна, если ты меня сдашь, я буду мстить до конца жизни, потому что я достаточно медийный человек».

Седокова позже назвала это прямой угрозой.

Однако певица не испугалась — за круглым столом она открыто назвала Блин «прекрасной темной» и заявила, что та «заигралась». Вокруг Алены мгновенно сформировалось большинство (Седокова, Мамаева, Дергачев и другие), и она поняла, что голосование неизбежно приведет к ее разоблачению.

Тогда журналистка сорвалась и покинула проект, крикнув:

«Мне это неинтересно, я не хочу с вами больше играть!».

Надежда Мамаева сразу заявила, что гордыня не позволила Алене достойно уйти.

Кто такая Алена Блин и почему она так себя вела

Алена Жигалова известна как журналистка и медийная личность. В прошлом она работала в светской хронике, вела Telegram-каналы и регулярно появлялась в качестве эксперта на ток-шоу.

Ее называли «желтой журналисткой» за любовь к скандалам и умение создавать информационные поводы. В шоу «Мастер игры» она с самого начала взяла агрессивную тактику, настраивая участников друг против друга.

В этом сезоне Блин также конфликтовала с Владом Череватым и Сашей T-Killah. Она была одной из центральных фигур «темной» коалиции, но при этом, по словам источников, постоянно пыталась управлять голосованием и перетягивать на себя внимание.

Ее уход стал самым скандальным моментом сезона. После эфира зрители назвали ее поведение «недостойным» и вспомнили, что она уже не раз участвовала в проектах, где ссорилась с участниками и уходила с громкими заявлениями.

Сама Седокова после эфира подчеркнула, что не простит угроз и считает, что «играть нужно честно, а не шантажировать».