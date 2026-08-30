Алена Блин пригрозила Седоковой мстить до конца жизни и сбежала из шоу

Алена Блин. Фото: КП/Евгения Гусева

В 12-м выпуске «Мастера игры» на ТНТ произошел громкий скандал.

Алена Блин (Алена Жигалова) самовольно покинула проект прямо во время заседания круглого стола, не дожидаясь голосования. За несколько минут до этого участница открыто угрожала Анне Седоковой, а уходя, заявила:

«Я была достойна финала шоу, остальные никто не достоин».

Накануне голосования Алена Блин провела жесткий разговор с Анной Седоковой. Журналистка требовала, чтобы та голосовала против Надежды Мамаевой, а не против нее.

Когда Седокова отказалась идти на поводу, Блин пригрозила ей проблемами вне проекта. По данным издания MAXIM, она сказала:

«Анна, если ты меня сдашь, я буду мстить до конца жизни, потому что я достаточно медийный человек».

Седокова позже назвала это прямой угрозой.

Однако певица не испугалась — за круглым столом она открыто назвала Блин «прекрасной темной» и заявила, что та «заигралась». Вокруг Алены мгновенно сформировалось большинство (Седокова, Мамаева, Дергачев и другие), и она поняла, что голосование неизбежно приведет к ее разоблачению.

Тогда журналистка сорвалась и покинула проект, крикнув:

«Мне это неинтересно, я не хочу с вами больше играть!».

Надежда Мамаева сразу заявила, что гордыня не позволила Алене достойно уйти.

Кто такая Алена Блин и почему она так себя вела

Алена Жигалова известна как журналистка и медийная личность. В прошлом она работала в светской хронике, вела Telegram-каналы и регулярно появлялась в качестве эксперта на ток-шоу.

Ее называли «желтой журналисткой» за любовь к скандалам и умение создавать информационные поводы. В шоу «Мастер игры» она с самого начала взяла агрессивную тактику, настраивая участников друг против друга.

В этом сезоне Блин также конфликтовала с Владом Череватым и Сашей T-Killah. Она была одной из центральных фигур «темной» коалиции, но при этом, по словам источников, постоянно пыталась управлять голосованием и перетягивать на себя внимание.

Ее уход стал самым скандальным моментом сезона. После эфира зрители назвали ее поведение «недостойным» и вспомнили, что она уже не раз участвовала в проектах, где ссорилась с участниками и уходила с громкими заявлениями.

Сама Седокова после эфира подчеркнула, что не простит угроз и считает, что «играть нужно честно, а не шантажировать».

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