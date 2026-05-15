Алена Апина: «В женщине должна быть какая-то «крокодилинка»

В новом интервью Алена Апина призналась, что не стремится соответствовать глянцевым стандартам. Она рассказала, что когда-то, еще во времена группы «Комбинация», сама создавала свой стиль, шила юбки из штор и красила их зеленкой. Никаких стилистов и визажистов не было — все делали сами.

Сегодня, по мнению певицы, в индустрии царит «глянцевая» мода, где все слишком продумано и идеально. Она вспомнила слова своего приятеля, композитора Андрея Косинского: «Красивая баба, но скучная».

«У меня так — волосок к волоску — никогда не получится. Я этого и не хочу. В женщине должна быть какая-то «крокодилинка», — заявила Апина.

Она считает, что небольшая шероховатость, изюминка или даже дерзость делают женщину по-настоящему привлекательной.

Певица не скрывает, что ее состояние — результат работы над собой. Она регулярно занимается спортом, следит за рационом и старается вести здоровый образ жизни. Внешне Алена выглядит моложе своих лет, и многие поклонники считают, что ей не больше 40. При этом она не устает повторять, что главное — это не стремиться к «идеальной картинке», а найти свой собственный стиль и чувствовать себя комфортно.

Алена Апина — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России (2002). Всемирную известность ей принесла группа «Комбинация», в которой она выступала с 1988 по 1991 год, а затем начала сольную карьеру. Ее хиты: «Электричка», «Узелки», «Лунные ночи», «Ксюша».

В 2025 году певица активно гастролировала по стране, выступая с юбилейной программой. В 2026-м она также присутствовала на презентации нового альбома «Комбинации», посвященной 35-летию группы. Она воспитывает дочь Ксению (родилась в 2001 году) от брака с бизнесменом Александром Иратовым, с которым развелась в 2016 году.