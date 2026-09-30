Алексей Учитель пришел на премьеру фильма дочери Анны с 29-летней возлюбленной

Пока 42-летняя Юлия Пересильд скромно прячет обручальное кольцо под длинными черными перчатками, ее бывший гражданский муж 75-летний Алексей Учитель открыто позирует на красной дорожке с 29-летней Софьей Мелединой. Бывшие партнеры впервые после расставания оказались на одном мероприятии — и каждый пришел со своей новой историей.

Тайная свадьба Пересильд

На днях стало известно: Юлия Пересильд тайно вышла замуж. По данным СМИ, ее супругом стал кинооператор Михаил Милашин. Актриса не скрывает, что счастлива в браке, но публично называть имя мужа не торопится. На премьере фильма «Без оглядки», где главную роль исполнила ее старшая дочь Анна Пересильд, Юлия появилась в элегантных черных перчатках — именно они, как заметили поклонники, позволили скрыть обручальное кольцо от посторонних глаз. Супруг знаменитости на мероприятие не пришел: актриса позировала лишь с дочерьми Анной и Марией.

Учитель и Меледина: новый союз

Алексей Учитель, напротив, ни от кого не прячется. На той же премьере, как сообщает KP.RU, он появился с 29-летней возлюбленной Софьей Мелединой — пара улыбалась и позировала фотографам. Софье удалось наладить теплые отношения не только с Анной, но и с ее младшей сестрой Марией. Дочери Пересильд от Учителя прекрасно ладят и со своей сводной сестрой Никой, которую Меледина родила от режиссера в 2021 году.

Большая семья

Премьера собрала под одной крышей весь расширенный клан. Поддержать Анну пришел и ее старший брат Илья Учитель — 34-летний сын режиссера Алексея Учителя от законной супруги Киры Саксаганской. Юлия Пересильд тоже присутствовала на мероприятии. Несмотря на сложную историю отношений, всем удалось сохранить если не дружбу, то хотя бы уважение — и ради детей объединиться.

Предыстория

Юлия Пересильд и Алексей Учитель более десяти лет состояли в отношениях. От женатого режиссера актриса родила двоих дочерей: Анну в 2009-м и Марию в 2012-м. В 2020 году появились новости о расставании, а в 2021-м выяснилось, что Софья Меледина, знакомая с Учителем по ВГИКу, где она училась в его мастерской, родила от режиссера дочь. С тех пор жизнь всех участников пошла разными путями — но, судя по всему, связывающие их дети продолжают удерживать их вместе хотя бы на уровне общих мероприятий.