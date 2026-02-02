Алексей Глызин раскрыл тайну: у певца есть взрослая внебрачная дочь

Оказалось, что у него есть внебрачная дочь, и об этом факте он много лет скрывал от своей нынешней жены, Сании Бабий.

Признание в эфире: "Жена не знает, только не говорите!"

Во время съемок программы Глызин неожиданно для многих рассказал о своем семейном секрете. Он поведал, что является отцом 46-летней женщины по имени Анна, которая появилась на свет от связи, случившейся много лет назад.

Самое шокирующее, что его супруга, 54-летняя Сания Бабий, об этой дочери ничего не знает.

"Ой, боже! Жена не знает, только не говорите!" — с тревогой произнес артист в камеру.

Чтобы случайно не раскрыть правду, он даже принял радикальные меры.

"Я специально выкинул телевизор! Она ничего не знает".

По его словам, жена не смотрит эту передачу, и он хочет оградить ее от этой болезненной информации.

Как раскрылась тайна? История Анны и ДНК-тест

История начала всплывать в конце 2025 года. Оказалось, что взрослая женщина Анна уже давно подозревала, что ее биологическим отцом является знаменитый певец. Об этом ей еще в детстве рассказала мама, которая якобы познакомилась с Глызиным после одного из его концертов в Подмосковье много лет назад.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, Алексей Глызин согласился пройти ДНК-тест. Экспертиза, проведенная в начале декабря 2025 года, дала однозначный результат: Глызин — биологический отец Анны. Это официально подтвердило родство, о котором ходили слухи десятилетиями.

Семья Глызина до сенсации

До этого инцидента семья Алексея Глызина казалась вполне обычной. У певца уже есть двое взрослых сыновей от предыдущих браков — Александр и Кирилл. Также он уже дедушка — у него есть 20-летний внук.

Его нынешний брак с Санией Бабий длится много лет и считался крепким. Именно поэтому новость о взрослой дочери, о которой жена не знала, стала для поклонников и публики полной неожиданностью.