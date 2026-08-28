Алексей Чумаков, Миа Бойка, Диана Гурцкая выступят на концерте «День знаний со звездами в Кремле»

Последние дни лета — время особой атмосферы: в воздухе витает предвкушение перемен, а в сердцах и детей, и взрослых — легкое волнение перед новым учебным годом. Чтобы сделать эти мгновения по-настоящему яркими и запоминающимися, 30 августа 2026 года в Государственном Кремлевском Дворце пройдет грандиозный праздничный концерт «День знаний со звездами в Кремле». Это не просто музыкальное шоу — это теплый семейный праздник, который объединит поколения и подарит заряд вдохновения накануне 1 сентября.

Концерт уже в седьмой раз собирает в Кремле зрителей всех возрастов — от будущих первоклассников до опытных педагогов. За годы существования проект стал доброй традицией: он не только радует публику любимыми хитами, но и создает ту самую атмосферу единства, когда родители и дети могут вместе насладиться творчеством артистов и зарядиться позитивом перед стартом учебного года. Для ребят это шанс увидеть вживую своих кумиров — популярных исполнителей и блогеров, а для взрослых — возможность ненадолго вернуться в детство и разделить радость от музыки с семьей.

На сцену Кремлевского Дворца выйдут яркие звезды эстрады и молодые таланты, чьи имена уже хорошо знакомы публике. В программе — выступления Алексея Чумакова, Миа Бойка, ELMAN, Дианы Гурцкой, а также популярных блогеров и юных артистов: Камиля Кикидо, АминКа, Марии Янковской, Мусима Ашурова и других. Масштабные танцевальные и музыкальные постановки сделают вечер по-настоящему зрелищным.

Организатор проекта — Школа эстрадного искусства Юрия Гончара — делает ставку на то, чтобы концерт стал не просто концертом, а настоящим событием, которое запомнится надолго. Ведь важно не только красиво проводить лето, но и создать правильный эмоциональный настрой на весь учебный год: с верой в себя, с интересом к знаниям и с ощущением, что рядом — те, кто поддержит и вдохновит.

«День знаний со звездами в Кремле» — праздник для всей семьи. Он адресован и тем, кто впервые готовится переступить школьный порог, и тем, кто уже не первый год шагает по дороге знаний, и, конечно, тем, кто помогает им на этом пути — родителям и учителям.

Начало концерта — 30 августа в 18:00. Возрастное ограничение: 6+. Не упустите шанс сделать конец лета по-особенному ярким — встретьте новый учебный год в атмосфере музыки, радости и семейного тепла!