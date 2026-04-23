Александр Васильев раскрыл, сколько ему платили в «Модном приговоре»: «Это было мало»

Александр Васильев признался, что когда ему впервые предложили стать ведущим ежедневного шоу, он был шокирован. На тот момент он уже был загружен работой по горло: постоянно летал по миру с лекциями, создавал костюмы для спектаклей и участвовал в выставках.

«Когда мне предложили ежедневную программу, я был занят по полной: мои выездные школы, бесконечные спектакли, где я создавал костюмы по всему миру, выступления и выставки. Я ответил: "Ежедневная!? Никогда в жизни!" Мне также сказали, сколько будут платить. Сумма была очень скромной: около 50 тысяч рублей за программу, что на сегодняшний день составляет примерно 500 евро», — сообщил историк моды.

По словам Васильева, он тогда даже не представлял, что продюсеры планируют снимать по четыре выпуска в день. Мэтр возмутился и гордо отказался.

«Тогда я даже не подозревал, что они планируют снимать по четыре программы в день. Думал, что придется сидеть там постоянно. И сказал: «Ваши условия мне не подходят. Когда что-то изменится, позвоните мне. С этими словами я гордо ушел», — рассказал Васильев.

Позже условия изменились. Васильеву предложили уже 75 тысяч рублей за каждую программу. Но и эта сумма не впечатлила знатока моды.

«Это было очень мало!» — открыл он секреты закулисья.

Телевизионная карьера Васильева завершилась в 2022 году. Сейчас он живет за границей, продолжает проводить выездные семинары по истории моды и, по его собственным словам, радуется жизни.