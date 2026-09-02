Александр Шоуа и Миа Бойка выступили на фестивале в столице Абхазии

Культура не знает границ — и это в полной мере доказал Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России «ШОУАБХАЗИИ». Событие, объединившее традиции и современное творчество двух стран, стало настоящим праздником для жителей и гостей Сухума. Два дня на центральной площадке города звучали народные мотивы и современные ритмы, переплетались хореографические стили и вокальные традиции — и все это создавало уникальную атмосферу взаимного уважения и творческого диалога.

Фестиваль развернулся на площади у Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба — одной из главных культурных локаций столицы. Открытая сцена оказалась по-настоящему гостеприимной: за два дня мероприятие посетило более 25 тысяч человек. В программе приняли участие как молодые таланты, так и признанные мастера сцены: на одной площадке встретились детские и молодёжные коллективы, начинающие исполнители и заслуженные артисты Абхазии и России.

Среди ярких участников фестиваля — школа современной хореографии «Путь танца», студия национальных танцев «Амазара», ансамбль народной песни «Заряночка», театр песни «Таланты» и брейк‑группа «Апсны». Каждый коллектив внёс в общую палитру свой неповторимый оттенок: от бережного сохранения фольклорных традиций до смелых экспериментов с современными формами.

Не обошлось и без испытаний: во второй день погода внесла свои коррективы. Проливной дождь вынудил организаторов перенести часть дневной программы, но команда фестиваля оперативно скорректировала расписание, сохранив главное — дух праздника и радость встречи со зрителями. Уже вечером главная сцена вновь ожила: артисты двух стран продолжили дарить публике эмоции, доказывая, что настоящая культура преодолевает любые преграды.

Кульминацией двухдневного торжества стал большой гала‑концерт с участием звезд российской сцены. Группа «Земляне», Миа Бойка и Александр Шоуа с группой «НЕПАРА» подарили зрителям яркие выступления, а финальным аккордом праздника стал красочный фейерверк, расцветивший небо над Сухумом.

«ШОУАБХАЗИИ» доказал: искусство — это универсальный язык, который объединяет. И первый международный фестиваль стал не просто культурным событием, а настоящим мостом между народами, который, хочется верить, будет только крепнуть в будущем.

Проект проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации Президента Республики Абхазия.