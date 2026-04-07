Александр Серов пропустил день рождения дочери Мишель: что случилось

Мишель Серова с размахом отметила свой 33‑й день рождения в московском клубе Petter. В числе приглашенных были друзья и родные певицы — в том числе ее мама, Елена Стебенева.

Подарок вместо личного присутствия

Александр Серов, отец именинницы, не смог лично посетить торжество. Тем не менее артист позаботился о том, чтобы сделать дочери особенный подарок.

Как сообщает kp.ru, он предоставил свой музыкальный коллектив для выступления на концерте Мишель. Руководит коллективом заслуженный артист РФ Александр Федорков.

В перерыве между номерами музыкант пообщался с публикой и порадовал гостей несколькими задорными композициями из детского альбома. Мишель с воодушевлением представила всех участников музыкального ансамбля, которые поддерживали её на сцене в этот вечер.

Почему отца не было на празднике?

Причины отсутствия Александра Серова на дне рождения дочери остаются неясными. Возможно, виной тому плотный гастрольный график.

Кроме того, известно, что у певца не сложились отношения с зятем Романом. По словам самой Мишель, разногласия возникли из‑за несхожих характеров, а ее супруг не готов инициировать примирение. При этом Мишель и Роман успешно воспитывают двоих детей.

Музыкальная программа и реакция публики

Хотя гости, вероятно, с удовольствием послушали бы хиты Александра Серова — такие как "Как мне быть?" и "Я люблю тебя до слез", — вечер все равно получился насыщенным и запоминающимся.

Мишель порадовала аудиторию собственными композициями, а также исполнила кавер‑версии песен известных исполнительниц — Анны Герман и Надежды Кадышевой. Концерт прошел при полном зале, публика встретила выступления с энтузиазмом. В завершение вечера именинницу буквально осыпали букетами: гости щедро одарили Мишель цветами в знак восхищения и теплых пожеланий.

