Александр Серов отменил концерт в Таиланде из-за запретов врачей

Врачебные ограничения сковали гастрольную активность Александра Серова: 75‑летнему исполнителю противопоказаны длительные авиаперелеты из‑за угрозы осложнений.

Медики категорически не советуют артисту отправляться в дальние путешествия — у Серова серьезные нарушения сосудистой системы нижних конечностей. Главная опасность кроется в риске формирования тромбов: их отрыв может привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщил телеграм‑канал Mash.

Согласно данным источника, именно по этой причине пришлось отказаться от выступлений в Таиланде. Девятичасовой полет — в статичной позе, в условиях пониженной влажности и колебаний атмосферного давления — чреват критическими осложнениями.

Доктора допускают для певца лишь непродолжительные воздушные рейсы — не дольше шести часов, и только при условии приема специальных препаратов. Однако Серов не рискует даже пятичасовыми перелетами.

Из‑за строгих медицинских предписаний он не смог принять участие в частных мероприятиях в Марокко и Израиле. Дополнительную сложность создает общая продолжительность поездки: артисту непросто переносить долгие ожидания в аэропортах, особенно когда рейсы переносят.

Даже внушительный гонорар — до 5 миллионов рублей за зарубежное шоу — уже не становится решающим аргументом. Гастрольная деятельность постепенно отходит для Серова на второй план.

Как пояснил концертный директор певца, сейчас приоритетом для Александра Николаевича является сохранение здоровья. Имея стабильный доход, артист теперь тщательно отбирает предложения и соглашается выступать только в пределах России.