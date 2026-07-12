Александр Овечкин купил новую квартиру в США по соседству с Лионелем Месси: сколько он заплатил

Звёздные покупки недвижимости порой оборачиваются не только роскошью, но и неожиданными бытовыми драмами — и история Александра Овечкина тому яркое подтверждение. То, что начиналось как удачное вложение в элитное жилье во Флориде, обернулось для хоккеиста трёхлетней чередой разбирательств, а в итоге подтолкнуло к новому приобретению — еще более масштабному и продуманному.

Как выяснил SHOT, 40‑летний капитан Washington Capitals нашел нестандартный способ решить проблему с затоплениями: он купил новые апартаменты в том же комплексе Jade Beach, но уже на более высоком этаже. Поводом для такого шага послужил неприятный инцидент — сосед с 20‑го этажа залил роскошные владения спортсмена. Теперь жилье Овечкина (прозванного фанатами Ови) располагается на 40‑м этаже — выше и, как надеется сам хоккеист, безопаснее.

Площадь новых апартаментов составляет 222 м² — это просторнее прежних владений. В квартире обустроены четыре спальни, четыре полноценные ванные комнаты и отдельный санузел для гостей, а также предусмотрены два машино‑места. Стоимость сделки достигла 2,1 млн долларов. Особое внимание спортсмен уделил деталям: напольное покрытие он заменил на влагостойкую плитку — на этот раз решил подстраховаться и исключить риск новых неприятностей.

Любопытный нюанс: неподалеку от нового жилья Овечкина обосновался еще один мировой спортсмен — Лионель Месси. Футболист стал владельцем апартаментов в небоскребе Porsche Design Tower, расположенном рядом на побережье. Так что теперь двух звезд спорта можно назвать почти соседями.

Напомним, что Александр Овечкин женат на дочери актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анастасии Шубской, у пары двое сыновей — Сергей и Илья.