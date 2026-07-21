Александр Малинин объявил о запрете смотреть на него на фестивале «Славянский базар»

Александр Малинин. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Как прошло закрытие фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

Торжественный финал фестиваля «Славянский базар» запомнился зрителям россыпью ярких выступлений. На сцене блистал по-настоящему звездный состав артистов.

Трогательным моментом вечера стал дуэт Ирины Круг с сыном Александром. Совместное выступление Ирины и ее наследника от Михаила Круга растрогало публику.

Не оставил зрителей равнодушными и Александр Малинин. Как сообщает MK.RU, артист позволил делать фото во время номера. Но что касается происходящего за пределами сцены, то тут Малинин был категоричен и жесток. Исполнитель строго настрого запретил журналистам близко подходить к нему и рассматривать. Фотографировать Малинина и подавно было запрещено. Чего боится 67-летний певец, можно только догадываться.

Особый восторг у публики вызвал Ярослав Сумишевский: артист буквально собирал букеты по всему залу — цветов ему преподнесли очень много.

В роли соведущей вечера выступила Ольга Бузова — она не только помогала вести программу, но и порадовала гостей собственной композицией. На сцену также вышел Григорий Лепс. Поклонники одарили артиста щедрыми знаками внимания: ему вручили крупный букет и еще несколько небольших цветочных композиций. Лепс уделил немало времени беседе с женщиной, которая принесла цветы, а затем передал оба букета дирижеру оркестра — этот жест не остался незамеченным в зале.

А вы как думаете, почему Александр Малинин не разрешает себя фотографировать вне сцены? Поделитесь в комментариях.

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