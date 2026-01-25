Александр Гордон и его 23-летняя жена показали нового члена семьи

История любви Александра Гордона и его новой жены

Их брак вызвал общественную дискуссию из-за значительной разницы в возрасте — 38 лет. Алина подчеркивает, что для нее не важно мнение окружающих, главное — взаимные чувства и интерес, который они испытывают друг к другу.

При этом она признается, что иногда общество супруга может казаться ей спокойным и размеренным.

"По возрасту — да, но если бы я слушала людей… Если бы мы слушали… было бы неинтересно. Я живу так, как мне нравится. Мне приятно быть рядом с этим человеком. Я люблю его" - поделилась художница.

История Алины Михайловой — пример воплощения заветной мечты фанатки. Загадав в августе желание выйти замуж за Гордона, она уже через несколько месяцев сменила фамилию, став женой известного телеведущего.

Предыдущей женой Александра Гордона являлась арфистка София Каландадзе, вступившая в брак в 20 лет. Кстати, из-за сходства типажей двух молодых женщин "подмену" заметили не сразу. И когда Александр Гордон впервые вышел в свет с другой избранницей, многие приняли ее за Софию.

Но теперь Александр Гарриевич счастлив с новой супругой Алиной

