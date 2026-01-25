Александр Гордон и его 23-летняя жена показали нового члена семьи

Телеведущий Александр Гордон и его 23-летняя жена Алина Михайлова поделились со своими поклонниками трогательным видео.
В семье Александра Гордона и его жены Алины – пополнение
Алина запечатлена вместе с супругом, который держит на руках вислоухого лабрадора-ретривера.
"Спасибо за нового члена семьи!" — подписала ролик художница.
Их отношения долгое время оставались вне публичного поля. И лишь в конце декабря в программе "Консерватор" Антона Красовского пара официально объявила о своем союзе, который стал для телеведущего шестым. Знакомство будущих супругов, как выяснилось, произошло четыре года назад.
Александр Гордон с женой и новым питомцем. Фото: соцсети
История любви Александра Гордона и его новой жены
Их брак вызвал общественную дискуссию из-за значительной разницы в возрасте — 38 лет. Алина подчеркивает, что для нее не важно мнение окружающих, главное — взаимные чувства и интерес, который они испытывают друг к другу.
При этом она признается, что иногда общество супруга может казаться ей спокойным и размеренным.
"По возрасту — да, но если бы я слушала людей… Если бы мы слушали… было бы неинтересно. Я живу так, как мне нравится. Мне приятно быть рядом с этим человеком. Я люблю его" - поделилась художница.
История Алины Михайловой — пример воплощения заветной мечты фанатки. Загадав в августе желание выйти замуж за Гордона, она уже через несколько месяцев сменила фамилию, став женой известного телеведущего.
Предыдущей женой Александра Гордона являлась арфистка София Каландадзе, вступившая в брак в 20 лет. Кстати, из-за сходства типажей двух молодых женщин "подмену" заметили не сразу. И когда Александр Гордон впервые вышел в свет с другой избранницей, многие приняли ее за Софию.
Но теперь Александр Гарриевич счастлив с новой супругой Алиной
