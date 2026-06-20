Александр Домогаров впервые за долгие годы показал тайную любовь

В 2008 году жизнь Домогарова разделилась на до и после. В страшной автокатастрофе погиб его сын Дмитрий. Эта потеря на долгие годы отдалила актера от профессии и сделала его затворником. Он ушел в театр, где продолжал выкладываться на полную, но избегал светских тусовок и пустой суеты.

После трагедии карьера Домогарова пошла на спад. Он отказывался от ролей ради денег, конфликтовал с режиссерами и не хотел сниматься в проходных проектах. Это закрепило за ним репутацию талантливого, но неудобного артиста.

С личным счастьем у звезды тоже было непросто. Несколько браков, болезненные расставания и громкий роман с Мариной Александровой — все это не принесло ему радости. Сам актер признавался, что его сложный характер постоянно мешал строить крепкие отношения.

И вот, когда все уже перестали ждать, грянула новость. Домогаров впервые за долгое время решил приоткрыть завесу тайны над личной жизнью. Его избранницей стала танцовщица Татьяна Степанова. Она моложе актера более чем на 20 лет.

Актер не скрывает своих чувств. Недавно он выложил в соцсетях нежное видео с Татьяной. Там есть романтичные прогулки по берегу моря, спокойные посиделки в кафе и смешные домашние кадры, где влюбленные дурачатся. Видно, что им хорошо вместе.

Татьяна Степанова — профессиональная танцовщица. О ее биографии известно немного, так как она непубличный человек. По информации из открытых источников, она занимается хореографией и преподает танцы. Познакомились они, предположительно, через общих знакомых.