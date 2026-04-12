Александр Домогаров — о жене, ушедшей от рака: "Она вылавливала меня из пены"

Она ушла из жизни 13 августа 2023 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист называл бывшую жену своим ближайшим другом и признавался, что без нее не может представить свою жизнь.

Ирина Гуненкова была матерью сына актера Александра Домогарова-младшего. Несмотря на то, что брак распался, бывшие супруги сохранили теплые, доверительные отношения. Домогаров неоднократно подчеркивал, что Ирина оставалась его опорой и поддержкой.

В интервью "Каравану историй" актер откровенно рассказал, как Гуненкова спасала его в трудные времена, когда он начал "захлебываться" в популярности, деньгах и славе.

"Свалилось на меня все: и популярность, и востребованность, и бесконечная работа, жизнь за границей, и деньги… Но ведь вместе со всем этим сколько было вокруг пены, в которой я плавал, и мне это стало нравиться", — вспоминал Домогаров.

Он признался, что именно Ирина не дала ему опуститься на самое дно.

"Кто меня вылавливал из этой пены, в которой я начал захлебываться, кто тогда вернул меня на берег? Ира. Кто меня держал за руку, когда меня накрывала депрессия? Ира. Кто мне ночью давал советы и делал расклады моей жизни? Ира. Она была больше, чем друг и родной человек", — говорил актер.

"Я не мог строить новые отношения"

Домогаров признавался, что его связь с бывшей женой была настолько сильной, что мешала ему создавать новые семьи. Избранницы актера не могли принять того, что Ирина всегда оставалась важной частью его жизни.

"Все мои женщины, которые были со мной рядом, понимали и знали, что есть Ира и есть Саша. Это был мой закон. Понимаю, что мириться с этим очень трудно, у всех есть самолюбие, ощущение и желание быть единственной и любимой. Но у меня была жизнь, которую я не только не хотел забывать, но и дорожил ей", — объяснил артист.

Он также рассказал, как часто слышал упреки от новых избранниц.

"Сколько раз я слышал фразу: "Ну и живи с ними!" Боже, сколько раз… И каждый раз пытался терпеливо объяснять, что не могу и не хочу никуда ехать и там жить, но без них я и с тобой существовать не смогу. Скорее всего, это и была первопричина всех разрывов моих последующих отношений", — рассуждает Александр Юрьевич.

"Перестать ночевать в одном помещении - не означало разрыва"

При этом о самом разводе Домогаров не жалеет. Он считает, что штамп в паспорте не имеет значения, когда между людьми сохраняется настоящая близость.

"Перестать ночевать в одном помещении и поставить штамп о разводе для меня совершенно не означало разрыва отношений, необщения и жизни без них. Оставаться вместе уже было невозможно, и мы это понимали оба", — цитирует его "Караван историй".

Последние месяцы жизни Ирины Гуненковой

Последние месяцы жизни Ирина Гуненкова провела дома, окруженная заботой близких и медиков. Александр Домогаров и их сын Саша не оставляли надежды и до последнего консультировались с разными специалистами. Однако болезнь оказалась сильнее.

После смерти бывшей жены актер поделился переживаниями о том, как семья пережила эту потерю.

"Это были страшные три дня. Горжусь своим сыном, он выстоял, вынес…. Не знаю, чего ему это стоило. Может быть, потом как-нибудь расскажет. Он выдержал, достойно, как настоящий мужик. Хотя удар для него всесокрушающей силы", — говорил Домогаров.

Брак и развод

Александр Домогаров и Ирина Гуненкова поженились в 1990 году. В 1992 году у пары родился сын Александр. Брак актера и его второй жены продлился 18 лет. Пара рассталась в 2008 году, но, как признавался сам Домогаров, "штамп в паспорте" не стал для них препятствием для сохранения родственных отношений. В последние годы жизни Гуненковой они продолжали общаться и поддерживать друг друга.