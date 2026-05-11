Алана Мамаева отказалась от роскошного отдыха ради покупки квартиры детям

В беседе на девичнике в Bohemic Beauty Алана призналась, что стоит перед выбором: либо откладывать средства и брать ипотеку, либо тратиться на отдых.

«Я пока думаю: отложить деньги и взять ипотеку или поехать отдыхать. Будет что-то поскромнее, скорее всего», — поделилась она.

По словам Мамаевой, сейчас она живет с двумя детьми в квартире площадью 48 квадратных метров, и условия начинают становиться тесными. Однако собственные доходы не позволяют приобрести жилье желаемого размера в Москве.

«У меня очень маленькая квартира, в которой я живу с двумя детьми, 48 метров. Есть сложности. Цены кусаются, я не смогу расширить свою жилплощадь так, как мне хочется, поэтому я приняла решение купить квартиру детям», — объяснила блогер.

Она уточнила, что для начала планирует приобрести небольшое жилье для наследников — студию или однокомнатную квартиру, а затем, возможно, еще одну.

«В Москве пока что с моими доходами невозможно взять ту квартиру, которую я хочу, а вот купить детям маленькую студию или однушку — это уже более реалистично: вначале одну, потом другую», — добавила Алана.

Мамаева призналась, что не будет расстроена, когда дети съедут, так как они уже достаточно самостоятельны. «Мне не будет грустно, когда мои дети съедут, потому что они уже достаточно самостоятельные», — пояснила она.

Алана Мамаева — сестра известного футболиста Павла Мамаева, модель и блогер. Долгое время она была женой футболиста Александра Мамаева, однако пара развелась. У Аланы двое детей.

В последние годы блогер активно занимается бизнесом — у нее есть производство одежды и другие проекты, однако доходы, по ее собственному признанию, не позволяют жить на широкую ногу в столице. Ранее Алана откровенно рассказывала, что столкнулась с финансовыми трудностями после развода, поэтому старается сама обеспечивать семью и откладывать на будущее детей.