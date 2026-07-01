Актрису Театра Маяковского Галину Беляеву лишили зарплаты из-за прогулов

В театральной среде разгорелся нешуточный спор — на этот раз между Театром имени Маяковского и заслуженной артисткой России Галиной Беляевой. История, начавшаяся с творческих разногласий, переросла в серьезное противостояние, затронувшее и финансовые вопросы, и репутацию актрисы.

Как утверждает руководство театра, Галина Беляева на протяжении почти года регулярно отсутствовала на репетициях и брала больничные, из‑за чего лишилась 135 тысяч рублей — эту сумму вычли из ее зарплаты. Вдобавок артистка получила выговор.

Корни конфликта уходят в 2025 год, когда из репертуара театра исчез спектакль «Семейный альбом». Эта постановка рассказывала о бывшем начальнике концлагеря, празднующем день рождения Гиммлера. Хотя пьесу позиционировали как антифашистскую, некоторые зрители и критики усматривали в ней нотки русофобии. Осенью 2025‑го руководство театра окончательно исключило спектакль из афиши, мотивировав решение невысокой художественной ценностью. Сама Беляева настаивала: снятие постановки было несправедливым.

Супруг актрисы в беседе с журналистами раскрыл другую сторону истории. По его словам, причина напряженности вовсе не в прогулах: Галина вместе с коллегами обращалась с письмом к мэру Сергею Собянину, описывая тревожное состояние здания театра — проблемы с электропроводкой, системой пожаротушения и коммуникациями. После этого, как утверждает супруг, в прессе начали появляться явно предвзятые материалы, направленные против артистки. К тому же Галина Беляева действительно долго болела, а когда вернулась, руководство требовало от нее немедленного выхода на сцену.

Пытаясь отстоять свои права, актриса подала иск: она требовала вернуть недополученную зарплату за период с октября по март, а также взыскать 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд встал на сторону театра.

Художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов тоже прокомментировал ситуацию: по его словам, Беляевой неоднократно предлагали роли в других спектаклях. Но из‑за систематических пропусков ее в итоге исключили из состава исполнителей — и это решение, подчеркнул худрук, никак не связано с жалобами на состояние театра.

По материалам Mash

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