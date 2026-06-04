Актриса из «Реальных пацанов» Елена Панджариди умерла от рака: «До последнего боролась»

Панджариди скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Несмотря на тяжелый недуг, она не переставала работать до самого конца.

«У нее был рак. Она до последнего боролась с заболеванием и говорила, что чувствует, что сможет победить болезнь. Но...» — с горечью поделилась представитель семьи в беседе с РИА Новости.

Актриса продолжала сниматься в кино и преподавать актерское мастерство. Последняя картина с ее участием в настоящее время находится в производстве. 3 июня ей мог бы исполниться 61 год.

Церемония прощания с Еленой Панджариди прошла в Москве 25 мая в крематории в Балашихе. После этого тело артистки было кремировано, а прах перевезли в Пермь, где состоялось захоронение на Пермском кладбище.

Елена Панджариди родилась 3 июня 1965 года. Она окончила Челябинское музыкальное училище имени Чайковского и Пермский институт искусств. С 1988 по 2011 год актриса служила в Пермском академическом театре драмы.

В 2016 году она начала выступать на сцене Драматического театра «Большая медведица» , а с 2021 года преподавала в школе Нового театра.

Кинодебют Панджариди состоялся в 2010 году с роли мамы Насти Иванчук в сериале «Реальные пацаны» . За свою карьеру она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, включая «Склифосовский», «Счастливы вместе» и другие проекты.