Актера Романа Юнусова экстренно госпитализировали после приступа во время спектакля

Во время спектакля в Театре Терезы Дуровой актёру и комику Роману Юнусову стало плохо. У него появилась одышка и учащённое сердцебиение. Как рассказал Телеграм-канал Mash, сначала врачи осмотрели актера, но реанимация ему не потребовалась.

Что случилось с Романом Юнусовым

Однако чуть позже этот ресурс сообщил, что юмориста экстренно госпитализировали во время приступа после спектакля. После госпитализации медики диагностировали у него мерцательную аритмию.

Чем он известен

Сегодня в 19:00 Юнусов играл в спектакле «Подыскиваю жену, недорого!». Артист известен по проекту Comedy Club и дуэту «Сёстры Зайцевы».

Teleprogramma.org желает Роману скорейшего выздоровления!