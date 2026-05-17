Актера из «Околофутбола» Павла Ерлыкова обвинили в мошенничестве на 72 миллиона рублей

По данным пострадавших, Ерлыков, который руководит компанией «ЛТ Фест» (Лаборатория творчества фест), объявил о наборе детских театральных коллективов на фестиваль LT China 2026 в Пекине. Родители 1300 детей со всей страны заплатили за участие — по 180 тысяч рублей за ребенка. Общая сумма сборов составила от 72 до 117 миллионов рублей.

Однако от 400 до 650 участников так и не попали на фестиваль. Вывозить детей за границу организатор не стал. Родители потребовали вернуть деньги, но, по их словам, этого сделано не было. Люди начали массово обращаться в полицию и Роспотребнадзор с заявлениями о мошенничестве в особо крупном размере.

Сам актер в беседе с Mash объяснил ситуацию тем, что они с командой впервые взялись за организацию авиаперевозок. «Мы хотели сделать для всех одинаковую и понятную стоимость перелёта», — заявил он. По его словам, они опасались, что фестиваль «начнёт разваливаться ещё до вылета», поэтому решили работать через чартерную программу. О возврате денег и сроках в его заявлении речи не шло.

Павел Ерлыков — российский актер театра и кино. Известность ему принесла роль «Мажора», одного из лидеров «фирмы» футбольных хулиганов, в фильме Антона Борматова «Околофутбола» (2013). По сюжету его персонаж — успешный бизнесмен и тусовщик, который разрывается между любовью к невесте Таисии и верностью друзьям по «фирме». Позже актер снимался в сериалах «След» и «Казнокрады». Он также играл в театре имени Пушкина.

Ерлыков зарегистрировал ООО «ЛТ Фест» в станице Каневской Краснодарского края 1 августа 2024 года. По данным из открытых источников, он является единственным учредителем и генеральным директором компании, уставной капитал которой составляет 1 миллион рублей. Основной вид деятельности организации — организация отдыха и развлечений, а также туристические услуги.

Кроме того, Павел владеет 100% долей в еще одной фирме — ООО «МФД Лаборатория творчества», которая занимается деятельностью учреждений культуры и имеет лицензию на образовательную деятельность. Этой компанией руководит Ерлыкова Юлия Александровна.

Сам актер, когда его спрашивали про «околофутбол», признавался, что не был знаком с этой субкультурой и пришел на пробы «абсолютным неофитом». После выхода фильма он много путешествовал по стране, представляя картину в разных городах. Сейчас ему предстоит разбирательство уже не на киноэкране, а в реальной жизни.