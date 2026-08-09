Актер Стас Румянцев принял роды у жены прямо по пути в роддом

Стас Румянцев. Фото: кадр из сериала «Сельский детектив. Иголка в стоге сена»

Пуповина обвилась вокруг шеи ребенка.

Актеру Стасу Румянцеву пришлось взять на себя функции акушерки. Он принял роды у своей жены Алины прямо в автомобиле в Панаме. Модель собиралась рожать в клинике на 30-м этаже небоскреба с видом на Тихий океан. Однако супруги не успели прибыть в пункт назначения.

Почему супруги опоздали в роддом

«Я снова стала мамой. Как я и мечтала, в Панаме, в крутой клинике, с крутой командой, в небоскребе на тридцатом этаже, с видом на Тихий океан. Но есть один нюанс. Что случилось? Я родила в машине. Мы опоздали в роддом», — рассказала жена Стаса Румянцева в социальных сетях.

С какими опасностями столкнулся Стас Румянцев

Как говорит артист, ему пришлось принимать роды своими силами. Стас признался, что ситуация оказалась для него непривычной и немного пугающей, особенно когда он заметил, что пуповина обвилась вокруг шеи ребенка.

«Была пуповина на шее, подождал чуть-чуть и понял, что пуповину никак не сниму. Убедился, что дышит, и сказал: «Поехали дальше», — рассказал актер.

После рождения ребенка семья продолжила путь в медицинское учреждение.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также