Актер Станислав Бондаренко сменил имя новорожденной дочери: «Мы все поняли»

О смене имени Бондаренко сообщил в личном блоге. По его словам, решение пришло после того, как родители внимательно посмотрели на новорожденную.

«Внимание! Девочку зовут Мелания, не Аида. Посмотрели мы с Аурелией на нее и поняли, что она Мелани! Бондаренко Мелания Станиславовна. 6.09.2026», — написал актер.

Он также пояснил, что первое имя было выбрано под влиянием сотрудников роддома, которые охарактеризовали девочку как «буйную и активную».

Мелания появилась на свет раньше срока. Ее вес составил 2600 граммов, а рост — 46 сантиметров. Супругу актера экстренно увезли в роддом.

Аурелия позже призналась, что эта беременность оказалась самой тяжелой из всех.

«Эта беременность запомнится как самая сложная из всех. Сейчас уже все страшное позади, но все лето мне пришлось провести лежа дома. Четыре раза меня госпитализировали на скорой, еще шесть раз я отказывалась от госпитализации. Операция была экстренной и сложной, я потеряла много крови и провела два дня в реанимации», — поделилась многодетная мама.

Станислав Бондаренко известен зрителям по ролям в сериалах «Молодежка», «Кровинушка» и фильму «Мы из будущего». С Аурелией актер состоит в браке несколько лет, у пары уже есть две дочери.

Мелания стала третьим ребенком в семье. Несмотря на сложные роды, сейчас и мама, и малышка чувствуют себя хорошо.