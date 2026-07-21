Актер сериалов «Мажор» и «Тест на беременность» Дмитрий Поднозов умер от рака легких

Не стало Дмитрия Поднозова — создателя и художественного руководителя петербургского драматического театра «Особняк». Жизнь артиста оборвалась в понедельник, 20 июля: его сердце перестало биться.

Известие о кончине Поднозова опубликовано на сайте «Кино‑театр.ру». Новость глубоко потрясла поклонников — в сети появилось множество откликов.

«Боже, какая утрата. Читала, что он тяжело болен, но борется с заболеванием. Замечательный артист», «Прекраснейший актер, украшение любого фильма и сериала», «Светлая память талантливейшему актеру», — делятся эмоциями пользователи.

Дмитрий Владимирович появился на свет 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Профессиональное образование он получил в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Поднозов прочно вошел в число наиболее востребованных актеров российского кино и телевидения.

Фильмография артиста насчитывает 216 работ. Среди самых узнаваемых проектов с его участием — сериалы и фильмы «Тайны следствия», «Духless 2», «Тест на беременность», «Гений», «Мажор», «Чернобыль», «Комбинация», «Карамора», «Ледокол» и другие.

В декабре 2025 года близкие и коллеги обнародовали тревожные сведения: Дмитрию Владимировичу поставили тяжелый диагноз.

«У нас случилась беда. У художественного руководителя театра Дмитрия Поднозова диагностировали рак легких с метастазами в мозг. События развиваются очень быстро», — сообщили представители театра «Особняк».

Для помощи в лечении артиста был организован сбор средств.

У Дмитрия Владимировича остался сын Владимир — ему 27 лет. Когда общественность узнала о серьезной болезни актера, стала известна и другая деталь его личной жизни: Поднозов состоял в браке с Алисой Олейник, 41‑летней актрисой, которая, как и супруг, служит в театре «Особняк».