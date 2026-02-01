Актер сериала "Мажор" Владимир Селезнев станет отцом

Скоро актер Владимир Селезнев и его супруга, актриса Ангелина Селезнева (звезда сериала "Скорая помощь"), станут родителями! Пара, связавшая себя узами брака в 2021 году и отмечающая пятилетие отношений, опубликовала в соцсетях оригинальное сообщение о беременности: "Пошалили".

Как "пошалили" актер сериала "Мажор" и его жена

Для Владимира это событие — лучший подарок накануне его дня рождения. 6 февраля артист отметит 52-летие.

Однако исключительным для себя артист назвал 2021 год, поскольку именно тогда он связал жизнь с любимой женщиной. Он отметил, что чувство зародилось намного раньше, а решение создать семью пришло естественно. Все сложилось будто само собой.

"С нежнейшей, любимой, красивой, талантливейшей, моей теперь очень родной Ангелиной Селезневой, а раньше Закерьевой, мы создали семью, пока маленькую, но пока. Очень надеюсь, в будущем большую и очень дружную!" – ранее говорил Владимир Селезнев.

К идее брака Владимир Селезнев относился со скепсисом

При этом актер признался, что раньше относился к самой идее брака со скепсисом и даже раздражением. Однако собственная свадьба неожиданно стала для него радостным и долгожданным событием.

Широкая аудитория знает Владимира по многочисленным сериалам, среди которых "Мажор", "Территория", "Библиотекарь", "Фандорин. Азазель" и "Бандитский Петербург. Арестант".

Артист всесторонне развит: он поддерживает отличную физическую форму с помощью акробатики, йоги и бразильского боевого искусства капоэйры, а также виртуозно владеет гитарой, саксофоном и фортепиано.

Какие работы с участием Владимира Селезнева вам больше всего нравятся? Делитесь в комментариях!