Актер Михаил Орлов устроил дебош в поезде: «Нецензурно ругался»

Ночью 6 июля (в ночь на 7-е) актер фильма «Я худею» и сериала «Реальные пацаны» Михаил Орлов устроил скандал в поезде, который ехал из Москвы в Пермь. Об этом случае рассказала одна из пассажирок.

Как Михаил Орлов начал хулиганить в поезде

По ее словам, инцидент произошел в плацкартном вагоне. Как только все легли спать, некий седой пассажир начал громко кричать и нецензурно ругаться. Женщина не сразу узнала в дебошире известного актера.

Люди в вагоне попытались сделать нарушителю замечание, но это только разозлило его.

«В вагоне было много детей, а он начал оскорблять всех женщин. Это был какой-то кошмар», - возмутилась очевидица происшествия.

Проводница вызвала полицию на ближайшей станции. По ее словам, пассажир не успокаивался и продолжал кричать на весь вагон.

Как говорит женщина, к хулигану пришлось применить силу. Она схватила его за грудь и вытолкала в тамбур, где его удерживал другой пассажир, чтобы актер пришел в себя. А уже в шесть утра в Костроме его задержали.

«Неважно, актёр ты или нет — это не повод материться и орать на весь вагон в три часа ночи», — подытожила пассажирка.

Что сказал сам Михаил Орлов

Сам Михаил Орлов подтвердил, что действительно ехал в поезде из Москвы ночью 7 июля. Артист признался, что один из попутчиков предложил ему выпить, и он согласился.

«Я начал громко разговаривать, нецензурно ругался, но без личных оскорблений. Конечно, это вред обществу, там же дети ехали. У меня были дни без сна, и я не удержал свою голову, не совладал с собой. А когда контроль теряется, я становлюсь страшным матерщинником», — посетовал Орлов.

В итоге артисту назначили административный штраф. По его словам, он ехал в Пермь, но так и не добрался до пункта назначения.

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