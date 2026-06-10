Аглая Тарасова пришла на премьеру «Холопа-3» после отмены из-за истории с наркотиками

Актриса Аглая Тарасова посетила светскую премьеру фильма «Холоп-3», в котором должна была играть одну из центральных ролей. Аглая старалась не отсвечивать. Она лишь ненадолго появилась на красной дорожке — буквально на пару мгновений — и тут же проследовала в зрительный зал.

Как сообщает MK.RU , в какой‑то момент фотографы переключились на Аглаю и ее спутницу. Подруга, уловив всплеск интереса со стороны прессы, решила незаметно ретироваться. Аглая Тарасова, оказавшись в фокусе камер, прекратила позировать: она вытащила смартфон и изобразила оживленную беседу, явно стараясь снизить градус внимания к себе.

Особого упоминания заслуживает выбранный ею образ. Мини‑юбка была предельно лаконичной — настолько, что малейшее неаккуратное движение грозило стать причиной конфуза. Вероятно, именно из‑за этого актриса и не стала задерживаться перед объективами.

Стоит также отметить один существенный нюанс: в новой картине Аглая не задействована, хотя принимала участие во всех прошлых частях франшизы. авторы фильма отменили Тарасову из-за скандала с наркотиками, который разразился в прошлом году.

Тарасову задержали в аэропорту, в ее багаже были обнаружены запрещенные вещества. Против Аглаи возбудили уголовное дело. Суд приговорил актрису к трем годам условного наказания. Кроме этого, Тарасову обязали выплатить штраф.