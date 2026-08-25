Аглая Тарасова появилась на публике в наряде за 2 млн рублей

Кажется, лето — повод не только для легких образов, но и для громких модных заявлений. Актриса Аглая Тарасова недавно появилась на публике в комплекте, который, как подсчитал Super, стоит более 2 миллионов рублей. И хотя в нем есть совсем бюджетные детали, в целом аутфит — настоящая витрина люксовых брендов.
Начнем с «самых доступных» элементов: очки Miu Miu обошлись примерно в 56 тысяч рублей, кроссовки из коллаборации Balenciaga x Adidas — в 140 тысяч, а кольцо от Hermès — примерно в 65 тысяч. Дальше ставки резко растут: в центре образа — трендовая сумка Chanel 25 стоимостью около 730 тысяч рублей.
Не обошлось и без статусных аксессуаров: на запястье актрисы — массивные часы Rolex Yacht‑Master 37, цена которых превышает 1,2 миллиона рублей. При этом в комплекте есть и ироничный акцент: яркие шорты в актуальной расцветке всего за 2 тысячи рублей. Они словно напоминают: роскошь может быть и тихой, а стиль — в деталях и балансе.
Тот самый образ Аглаи Тарасовой за 2 млн рублей. Фото: соцсети
Такой микс «тяжелого люкса» и демократичных вещей делает образ не просто дорогим, а по-настоящему продуманным — и дает повод еще раз задуматься, из чего складывается современный модный код.
Напомним, в ноябре прошлого года Аглая Тарасова была осуждена по делу о контрабанде наркотиков. 28 августа 2025 года звезду задержали в Домодедово, обнаружив при ней вейп с маслом запрещенного в России вещества.
Домодедовский городской суд признал Аглаю Тарасову виновной и назначил наказание в три года лишения свободы условно с оплатой штрафа в 200 тыс. рублей.
По этой статье артистке максимально грозили до семи лет заключения и штраф до 1 млн рублей. Прокурор запрашивал 3,5 года условно, защита просила ограничиться штрафом.
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