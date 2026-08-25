Аглая Тарасова появилась на публике в наряде за 2 млн рублей

Кажется, лето — повод не только для легких образов, но и для громких модных заявлений. Актриса Аглая Тарасова недавно появилась на публике в комплекте, который, как подсчитал Super, стоит более 2 миллионов рублей. И хотя в нем есть совсем бюджетные детали, в целом аутфит — настоящая витрина люксовых брендов.

Начнем с «самых доступных» элементов: очки Miu Miu обошлись примерно в 56 тысяч рублей, кроссовки из коллаборации Balenciaga x Adidas — в 140 тысяч, а кольцо от Hermès — примерно в 65 тысяч. Дальше ставки резко растут: в центре образа — трендовая сумка Chanel 25 стоимостью около 730 тысяч рублей.

Не обошлось и без статусных аксессуаров: на запястье актрисы — массивные часы Rolex Yacht‑Master 37, цена которых превышает 1,2 миллиона рублей. При этом в комплекте есть и ироничный акцент: яркие шорты в актуальной расцветке всего за 2 тысячи рублей. Они словно напоминают: роскошь может быть и тихой, а стиль — в деталях и балансе.