Агата Муцениеце сравнила себя с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли

По словам артистки, она любила гулять по улице модельной походкой и мысленно подсчитывать, сколько прохожих оборачиваются ей вслед. Ей казалось, что внимание окружающих связано исключительно с ее привлекательной внешностью.

«Я сравнивала себя с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей», — рассказала многодетная мама.

Муцениеце также заявила, что считает себя одним типажом с известными супермоделями Ириной Шейк и Адрианой Лимой. Актриса уверена, что всегда обладала яркой и запоминающейся внешностью, которая привлекала внимание людей.

Агата Муцениеце — бывшая супруга актера Павла Прилучного, мать троих детей. Она продолжает актерскую карьеру и периодически появляется в светских мероприятиях. Артистка не раз заявляла, что ее образ жизни требует постоянного внимания к внешности и уверенности в себе.

Ее заявления о собственной красоте вызвали неоднозначную реакцию у поклонников и пользователей соцсетей. В то же время многие поддержали ее и отметили, что уверенность в себе — важное качество для публичного человека. Актриса неоднократно подчеркивала, что в профессии актера внешность играет большую роль, поэтому она привыкла следить за собой и любить себя.