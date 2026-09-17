Агата Муцениеце разбила тарелку с запеканкой ради просмотров

В Сети появилось видео, на котором актриса Агата Муцениеце демонстрирует свои кулинарные способности. Актриса сняла духовку на камеру, в которой запеклась красивая запеканка, затем достала блюдо и намеренно уронила его на пол — тарелка разбилась.

Подпись под роликом была лаконичной:

«Коротко о моих кулинарных способностях».

Однако такой ход вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Многие расценили это как попытку привлечь внимание любой ценой и раскритиковали актрису за то, что она разбила еду ради просмотров.

Сама Муцениеце пока не комментировала волну негатива. Известно, что она активно ведет социальные сети и часто публикует ироничный контент о своей жизни.