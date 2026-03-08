Агата Муцениеце поздравила Петра Дрангу с днем рождения: "Мой подарок судьбы"

Март для семьи Агаты Муцениеце наполнен праздничными датами. Первого числа свой день рождения отмечает сама актриса. Спустя три дня десятилетний юбилей отпраздновала ее дочь Мия.

Как Агата Муцениеце поздравила мужа с днем рождения

И вот сегодня, 8 марта, 42 года исполняется мужу артистки, Петру Дранге. На своей странице в соцсетях звезда поделилась снимком с супругом и сопроводила его теплыми словами в его честь.

"Сегодня день рождения у этого самого многогранного человека из всех, кого я знаю. Сказать, что это мой подарок судьбы, ничего не сказать, да и он написал мне такие красивые слова на мой ДР, что я тут даже не буду пытаться написать что-то лучше", — начала свое поздравление Агата.

Агата Муцениеце выразила уверенность в том, что судьба и музыка безмерно благоволят Петру Дранге, и пожелала, чтобы это оставалось неизменным. По ее словам, он проявил себя как исключительный отец для их дочери, и с любыми новыми жизненными ролями справляется безупречно.

Агата Муцениеце – мужу: "Ты не любишь публичности"

Актриса отметила, что ее муж настолько безупречен, что многим это кажется нереальным, хотя на самом деле он — самая что ни на есть настоящая личность.

Даже в разговорах с подругой Олесей Шиповской, которая когда-то их познакомила, они не перестают удивляться этой встрече.

Муцениеце подчеркнула, что с гордостью носит звание его жены и общую фамилию, и намерена всегда быть рядом, поддерживая его как преданный союзник.

"Ты не любишь публичность, поэтому все остальное только лично!" — заключила Агата.

А вам нравится эта пара? Делитесь в комментариях!