Адвокаты жены Диброва разберутся с разводом, а потом "возьмутся" за Гордон

Адвокат Катя Гордон продолжает высказываться на тему развода Полины Дибровой. Юрист тонко шутит в своем микроблоге о том, что связывает чету Дибровых с парами, которые предпочитают обмениваться партнерами. И намекает на некие вечеринки для любителей вышеуказанных игр.

Сплетни про миллиардера

А пользователи Сети ждут не дождутся, когда когда жена Дмитрия Диброва остановит поток самосознания со стороны Гордон. Та, к слову, уже не раз обращалась к Полине. Она заявила, что ее "тошнит от этой дамочки". Также она призналась, что у жены телеведущего "крысиная жизнь".

И все потому что ей приписывают роман с женатым миллиардером Романом Товстиком. У него есть шестеро детей от супруги Елены.

Паре предстоит развод. Товстик готов отдать жене приличную сумму. Также он оставит ей младших отпрысков. А старших бизнесмен хотел забрать себе. От мужа Елена может получить порядка миллиарда рублей.

Что ждет Гордон?

В Telegram-каналах во всю обсуждают возможную инициативу адвокатов Полины. Те могут "заняться" Катей Гордон на фоне ее заявлений о моральном облике их клиентки. Пока же представители жены Диброва заняты вопросами ее мирного развода.

Гордон же себя в выражениях не ограничивает. Адвокат будет представлять на суде Елену Товстик. Надо отметить, что та дружила с Полиной. И даже сделала ее крестной матерью одного из своих детей. Елена никак не ожидала, что жена Диброва будет тайно встречаться ее мужем.

Говорят, Роман снял коттедж неподалеку от дома телеведущего. Там они с Полиной и проводили вечера, не попадаясь на глаза шоумену.