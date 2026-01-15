Адвокат Веры Сотниковой возмущена действиями клиники, испортившей лицо актрисе

Актриса Вера Сотникова, чья природная красота и обаяние покоряют зрителей на протяжении многих лет, оказалась в эпицентре скандала, связанного с недобросовестной работой одной из столичных клиник эстетической медицины. После неудачной процедуры Вера Сотникова судится с клиникой. Делами звезды занимается адвокат Маргарита Гаврилова.

С чего все началось

История началась с обращения Веры Сотниковой в клинику, где она рассчитывала пройти косметические процедуры. Главный врач учреждения, Амин Зухра Пашевна, встретила актрису с показным радушием, заверив, что лично займется ее преображением.

Между сторонами был заключен бартерный договор. Клиника брала на себя проведение процедур за свой счет, а взамен Вера Сотникова должна была рекламировать заведение в своих социальных сетях. Однако, помимо пиара, договор предусматривал и существенную оплату расходных материалов со стороны актрисы.

Когда Вера Сотникова попыталась оплатить расходные материалы в кассе клиники, ей было предложено перевести деньги на карту медсестры, ассистировавшей при процедуре. Сразу после этого состоялась сама процедура. К сожалению, результат оказался далек от ожиданий. Недовольство актрисы было столь велико, что она открыто высказала свое мнение в социальной сети.

Травля Сотниковой

После этого, по словам адвоката Веры Сотниковой Маргариты Гавриловой, началась настоящая травля. Сторона клиники, вместо того чтобы признать ошибки, инициировала пресс-конференцию, на которой были представлены частная переписка между врачом и пациенткой, а также фотографии Веры Сотниковой, полученные без ее согласия. Эти материалы были распространены через "хейтерские" Telegram-каналы с участием "экспертов", сеющих негатив. Похоже, что попытка актрисы защитить себя и свое доброе имя была воспринята как вызов "корпоративным интересам" многочисленных "гуру улучшайзинга внешности".

Ситуация осложняется тем, что клиника всячески препятствует предоставлению необходимых документов. Адвокат Веры Сотниковой, Гаврилова, направила в клинику официальный запрос на предоставление документов, предусмотренных ФЗ "О защите прав потребителей". Спустя месяц, вместо обещанных документов, пришел ответ о продлении срока рассмотрения запроса еще на месяц.

"Спустя месяц от клиники за подписью генерального директора поступил ответ, что в связи с большим объемом истребуемой документации срок предоставления ответа пролонгируется на месяц. Ответ датирован 15 декабря 2025 г. Какие документы нужно готовить два месяца? Снять ксерокопии с лицензии или удостоверить договор и информационное согласие? А, может быть, изыскать документы, подтверждающие легальность приобретения расходных материалов? А ну да, ну да, я забыла — чек кассовый, подтверждающий оплату Сотниковой расходных материалов?" — возмутилась адвокат Маргарита Гаврилова в личном блоге.

Она добавила, что список требуемых документов не является окончательным и готовятся дополнительные запросы, составленные с участием опытных врачей-дерматологов. Срок предоставления ответа на первоначальный запрос подходит к концу, и команда Веры Сотниковой ожидает ответа, чтобы продолжить борьбу за справедливость.

Что говорила Сотникова о работе с клиникой

Вера Сотникова в личном блоге рассказывала, что после процедуры в клинике у нее в подбородке образовалась дырка, из которой торчали нити. Звезда отказалась рекламировать клинику. Сотникова жаловалась, что не может сниматься.

Она нашла клинику в Санкт-Петербурге, специалисты которой смогли ей помочь. На устранении "косяков" Зухры Вера Сотникова потратила порядка миллиона рублей.

А вы как думаете, Вере Сотниковой удастся добиться справедливости и наказать клинику за некачественную услугу? Ответьте в комментариях.