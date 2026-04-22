Адвокат Пугачевой в суде заявила, что певица не называла Бородина доносчиком

В Пресненском районном суде Москвы разворачивается правовой спор с участием легендарной певицы Аллы Пугачевой и главы ФПБК Виталия Бородина. Артистку обвиняют в оскорблении. Стороны конфликта по‑разному трактуют смысл сказанных слов.

В Пресненском райсуде столицы представительница Аллы Пугачевой заявила, что Примадонна не называла главу ФПБК Виталия Бородина доносчиком и стукачом. Бородин предъявил артистке судебный иск с требованием возместить моральный ущерб на сумму 5 миллионов рублей. По утверждению защитницы, истец трактует высказывания Пугачевой в собственной интерпретации.

«К истцу относится только первая часть текста: "Бородин, приготовься". Нет оснований, что ответчик назвала истца доносчиком и стукачом», — цитирует адвоката Аллы Борисовны MK.RU .

Указанную фразу Пугачева озвучила в ходе одного из интервью. Юрист, представляющий интересы истца, Никита Некрасов, сообщил, что Бородин добивается официального признания этих слов недостоверными, публикации опровержения, а также выплаты компенсации за «подрыв психического благополучия» и ущерб репутации.

Сам Бородин подчеркивал, что его ключевой задачей является не получение финансовой выгоды, а восстановление доброго имени. Он заявил, что даже присуждение судом суммы в 100 тысяч рублей будет для него равносильно победе. Очередное заседание по делу назначено на 30 апреля.