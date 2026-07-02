Адвокат Мироновой — о бывшем муже: «Живет богато, на сына дает 4–5 тысяч»

Бывший супруг актрисы подал иск в суд, требуя разрешить ему проводить с ребенком половину выходных, праздники и часть летних каникул без присутствия матери. В ответ на это сторона артистки подала встречный иск о взыскании алиментов за три года.

В суде Миронова заявила, что готова разрешить встречи отца с сыном, но строго на своих условиях. Адвокат актрисы Шота Горгадзе огласил их:

«Встречи один-два раза в месяц и выплата всей задолженности по алиментам за три года».

При этом, по словам защитника, Сорока должен видеться с Федей только в присутствии матери. Причина — прошлые конфликтные ситуации: актер неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения и устраивал скандалы при ребенке. Один из инцидентов закончился дракой с братом Мироновой на глазах у сына.

Адвокат артистки подчеркнул, что Сорока, который моложе Мироновой на 19 лет, практически не участвовал в жизни ребенка после развода.

«Отец никакого деятельного участия в судьбе сына все это время не принимал. При этом настаивает на том, что хочет пользоваться правами отца. Но забывает о своих обязанностях. Этим иском мы ему напоминаем, что кроме как гулять, ребенок еще и кушать должен. Нужно оплачивать его секции, кружки, увлечения, обучение», — заявил Горгадзе .

По словам представителя Мироновой, за последний год Сорока перечислял на содержание сына лишь четыре-пять тысяч рублей, хотя сам, по данным адвоката, «живет на достаточно широкую ногу, мало в чем себе отказывает».

Следующее заседание по делу назначено на 7 августа.