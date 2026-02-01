Адвокат Лурье раскрыла, в каком состоянии квартира Долиной после выселения: приятный сюрприз

Спустя полтора года судебных разбирательств, сопровождавшихся публичным скандалом, народная артистка России Лариса Долина дистанционно передала ключи от своей пятикомнатной квартиры в Хамовниках новой владелице — Полине Лурье.

Светлана Свириденко о состоянии квартиры после выселении Ларисы Долиной: "Все убрано и чисто"

Адвокат Полины Светлана Свириденко в комментарии для MSK1.ru сообщила, в каком состоянии осталось жилье после отъезда Долиной.

"Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет",- сообщила она в комментариях изданию.

Певица Лариса Долина погасила все задолженности за коммунальные услуги перед освобождением квартиры. Как сообщила Светлана Свириденко, расчеты были завершены в полном размере, вплоть до последнего месяца проживания. Она отметила, что финансовых претензий к артистке в части ЖКХ не имеется.

Ранее, по информации адвоката Лурье, певица и члены ее семьи были выписаны из указанного жилья. Судебные приставы провели инвентаризацию вещей и вручили ключи от квартиры Свириденко.

Какой еще иск готовится к Ларисе Долиной

Спор вокруг московской квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках продолжает рассматриваться в суде. По информации представителя Полины Лурье, сторона истца намерена подать новый иск к артистке.

"Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат", - ранее заявляла Светлана Свириденко.

Напомним, продать квартиру Ларису Долину вынудили мошенники. Покупательницей элитной недвижимости в Хамовниках стала Полина Лурье. Однако потом певица заполучила злополучную квартиру обратно, и в итоге Лурье осталась и без дома, и без денег.

Но в декабре прошлого года Верховный суд встал на защиту покупательницы. И Ларисе Александровне пришлось вернуть квартиру Полине.

