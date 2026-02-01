Адвокат Лурье раскрыла, в каком состоянии квартира Долиной после выселения: приятный сюрприз

Лариса Долина. Фото: Алексей Белкин/ Global Look Press

Светлана Свириденко рассказала, что Лариса Долина все убрала за собой.

Спустя полтора года судебных разбирательств, сопровождавшихся публичным скандалом, народная артистка России Лариса Долина дистанционно передала ключи от своей пятикомнатной квартиры в Хамовниках новой владелице — Полине Лурье.

Светлана Свириденко о состоянии квартиры после выселении Ларисы Долиной: "Все убрано и чисто"

Адвокат Полины Светлана Свириденко в комментарии для MSK1.ru сообщила, в каком состоянии осталось жилье после отъезда Долиной.

"Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет",- сообщила она в комментариях изданию.

Певица Лариса Долина погасила все задолженности за коммунальные услуги перед освобождением квартиры. Как сообщила Светлана Свириденко, расчеты были завершены в полном размере, вплоть до последнего месяца проживания. Она отметила, что финансовых претензий к артистке в части ЖКХ не имеется.

Ранее, по информации адвоката Лурье, певица и члены ее семьи были выписаны из указанного жилья. Судебные приставы провели инвентаризацию вещей и вручили ключи от квартиры Свириденко.

Какой еще иск готовится к Ларисе Долиной

Спор вокруг московской квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках продолжает рассматриваться в суде. По информации представителя Полины Лурье, сторона истца намерена подать новый иск к артистке.

"Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат", - ранее заявляла Светлана Свириденко.

Напомним, продать квартиру Ларису Долину вынудили мошенники. Покупательницей элитной недвижимости в Хамовниках стала Полина Лурье. Однако потом певица заполучила злополучную квартиру обратно, и в итоге Лурье осталась и без дома, и без денег.

Но в декабре прошлого года Верховный суд встал на защиту покупательницы. И Ларисе Александровне пришлось вернуть квартиру Полине.

