Адвокат Добровинский озвучил причины отказа Киркорова от наследства отца

С того момента, как не стало отца Филиппа Киркорова, Бедроса Киркорова, прошло больше полугода. Но поп-король пока не вступил в права наследства. Почему Киркоров не торопится это сделать, объяснил известный адвокат Александр Добровинский.

Решение Филиппа Киркорова о наследстве отца

Филипп Киркоров до сих пор не вступил в наследство. И ведь он является единственным, кто имеет на это право. Кроме Филиппа, у ныне покойного Бедроса Киркорова наследников нет.

Бедросу принадлежали две квартиры в центре Москвы и дом в Болгарии. Озвучивались версии, что Филипп Киркоров не оформляет наследство из-за того, что отец оставил не только недвижимость, но и долги. Правду раскрыл адвокат Александр Добровинский.

"На поминках Бедроса, на которых я был, Филипп сказал, на мой взгляд, главное: 'Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог'. На глазах у всех были слезы", — объяснил kp.ru позицию Филиппа Киркорова Александр Добровинский.

Когда не стало Бедроса Киркорова?

Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года. Ему было 92 года. Причиной ухода из жизни отца Филиппа Киркорова стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне пневмонии.

Что произошло в жизни Киркорова после ухода отца

У Филиппа Киркорова с кончиной отца началась черная полоса в жизни. В апреле на своем шоу в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров получил сильный ожог руки. Рана очень долго не заживала.

Поп-короля обследовали и обнаружили, что он болен сахарным диабетом. Филипп Киркоров отменил все концерты, он не выходил в свет. Все время он посвятил восстановлению и лечению.

Спустя какое-то время Киркоров вновь начал появляться на публике. Поп-король называл себя Фениксом, возрожденным из пепла. Сейчас он демонстрирует, что вновь полон сил, энергии, оптимизма и желания жить и творить.

