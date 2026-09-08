94-летняя вдова комментатора Николая Озерова приехала в колонию, чтобы обнять сына

История, в которой причудливо переплелись слава великой фамилии, судебный приговор на сотни миллионов и материнская любовь, не знающая возраста и расстояний, могла бы стать сценарием для драматического фильма. Но это не кино — это реальность, в которой 94‑летняя женщина на инвалидной коляске проделывает путь из Москвы в мужскую колонию строгого режима в Форносове, чтобы увидеть и обнять своего сына. И, вероятно, каждый раз понимает: эта поездка может стать последней.

Сотрудники колонии встречают Маргариту Озерову с почтением, какое редко увидишь. Пожилую женщину заносят на руках на территорию учреждения, а внутри ей помогают осужденные. Для Маргариты Петровны каждое такое свидание — и тяжелейшее испытание, и одновременно праздник, на который она собирает все оставшиеся силы. Хватит ли ей сил еще раз одолеть эту дорогу, она не знает. Но хранит надежду, что больше этих поездок не понадобится: сын выйдет по условно‑досрочному освобождению, и тогда они смогут обняться уже дома.

Вдова легендарного комментатора, 24‑кратного чемпиона СССР по теннису Николая Озерова переносит выпавшее на ее долю испытание стоически, без жалоб на судьбу. При этом она твердо убеждена в несправедливости приговора и намерена добиваться пересмотра дела.

«Я уверена, когда сын освободится из колонии, мы будем подавать на пересмотр дела. Представляете, штраф ему присудили сотни миллионов рублей, а у него, кроме дома Озеровых 1913 года постройки, ничего нет. Хорошо, что удалось доказать, что этот дом не нажит преступным путем, как пыталось следствие это сделать», — поделилась Маргарита Озерова с MK.RU .

Ее сын, Николай Озеров‑младший, оказался под уголовным преследованием в 2012 году, когда занимал должность главы подмосковного поселка Загорянский. По его собственным словам, его преследовали за махинации с колхозными землями: участки скупали в начале нулевых почти за бесценок, и в этом активно участвовала известная банда татарских. Однако в итоге уголовное дело завели не против мошенников, а против самого Озерова — по статье «Взятка».

Приговор вынесли в 2015 году: 8,5 года колонии и штраф в 400 миллионов рублей. Взять под стражу сына Николая Озерова прямо в зале суда не смогли — он находился в больнице. После выписки Озеров спокойно жил вместе с матерью, ожидая, что за ним придут, и несколько лет оставался на свободе. С 2018 года мужчина числился в федеральном розыске, но лишь в начале 2025 года был задержан и помещен в колонию.

Сейчас все, что остается 94‑летней Маргарите Петровне, — верить в пересмотр дела и в то, что следующая встреча с сыном состоится не по ту сторону колючей проволоки, а в родном доме, который семье Озеровых удалось отстоять.

Николай Озеров умер 2 июня 1997 года в Москве, ему было 74 года. Причиной смерти стала совокупность тяжелых заболеваний, которые с возрастом обострились.