91-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время появилась в театре

Актриса Алиса Фрейндлих совершила редкий выход в свет. Она посетила Александрийский театр в Санкт-Петербурге. На сцене в тот вечер блистал ее добрый приятель, артист балета, педагог и телеведущий Николай Цискаридзе.

Спектакль приехал в город на гастроли, и присутствие Фрейндлих добавило событию особой атмосферы.

Георгий Цицишвили, ведущий блога «Театральная вешалка», поделился в сети фотографиями с этого трогательного момента. На снимках Алиса Бруновна крепко обнимает Николая Максимовича — тот еще не успел смыть грим после выхода на сцену.

Цицишвили сопроводил фото теплым комментарием:

«За кулисами вчера в Петербурге, после поклонов на спектакле «Кабала святош». Дружба Николая Максимовича и Алисы Бруновны крепка. Уверен, что для всей труппы ее приход на постановку очень важен», — написал Цицишвили.

Премьера спектакля «Кабала святош» состоялась осенью прошлого года в МХТ им. А. П. Чехова. Режиссер постановки — Юрий Квятковский. Спектакль, названный театральным событием года, создан по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера».

Сюжет постановки раскрывает драматическое столкновение творческих личностей и власти. Художественное решение спектакля впечатляет. На сцене органично соединяются три эпохи: Франция XVII века, советская Москва, современность.

Особое внимание публики привлек образ Людовика XIV, воплощенный Николаем Цискаридзе. Его актерская работа стала одной из ярких черт постановки и подчеркнула многогранность таланта артиста.