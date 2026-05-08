91-летнему отцу Леонида Агутина экстренно потребовалась помощь врачей

Леонид Агутин и его отец Николай Агутин. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Николая Агутина могут госпитализировать в одну из столичных клиник.

91‑летний Николай Петрович Агутин, отец известного музыканта Леонида Агутина, почувствовал себя плохо в столице: он обратился за помощью из‑за внезапных болей в грудной клетке и сложностей с дыханием.

Врачи оперативно осмотрели пожилого мужчину и выполнили необходимые диагностические процедуры. В настоящий момент рассматривается вероятность госпитализации Агутина‑старшего.

В последние месяцы артист воздерживается от масштабных сольных выступлений — это связано с состоянием его здоровья. Вместо больших концертов Николай Петрович принимал участие в закрытых мероприятиях либо выступал совместно с сыном.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем у Николая Петровича отмечались и ранее. В 2020 году он перенес COVID‑19 в тяжелой форме — тогда мужчине также пришлось пройти лечение в стационаре.

По материалам Mash

