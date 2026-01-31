90-летняя Светлана Дружинина пришла на премию "Золотой Орел": реакция публики

Вечером 30 января в Москве вручили 24-ю премию Национальной академии кинематографических искусств и наук России, отметив достижения отечественного кино. По традиции, номинанты и приглашенные гости прошлись по красной дорожке. Хотя в тот вечер все сияли, особый интерес вызвала 90-летняя режиссер и актриса Светлана Дружинина.
Роскошный выход "мамы гардемаринов"
90-летняя Светлана Дружинина произвела фурор на красной дорожке. Режиссер охотно заигрывала с восторженной публикой и не боялась внимания камер.
Достопочтенная дама предстала в элегантном белом кружевном платье. К нему она добавила яркие детали: алый палантин известного бренда Louis Vuitton и винтажную сумочку ему в тон. Шею "мамы гардемаринов" украшали невероятно красивые жемчужные бусы.
Стиль, который обсуждают фанаты
Стильный образ Светланы Дружининой подчеркивал статус звезды. Также он показывал, насколько в прекрасной форме находится артистка, несмотря на возраст. Многие гости отметили, что знаменитость выглядит гораздо моложе своих лет. Внимание привлекли ее забота о здоровье и активный образ жизни.
Легендарная артистка не побоялась софитов и с удовольствием позировала на дорожке. Дружинина любезно улыбалась фотографам. Фотографы, в свою очередь, активно поддерживали звезду лестными комментариями.
Поклонники не сдерживали эмоций
В сети и за кулисами обсуждали не только выход актрисы, но и ее сияющий вид. Поклонники звезды восторженно делились своим мнением.
"Дай Бог в 90 лет быть, как она. Здоровья Светлане Сергеевне", — написали в комментариях.
"Вот это настоящая красота и какой стиль. Вот так нужно вести себя с журналистами и поклонниками, а не огрызаться с вечно недовольной физиономией, как Долина", — высказались подписчики.
Светлана Дружинина на красной дорожке "Золотого орла". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Почему Светлана Дружинина так роскошно выглядит?
Светлана Дружинина ведет здоровый образ жизни и не теряет оптимизма. Не так давно она демонстрировала в личном блоге, как гуляет босиком по снегу. Дружинина вместе с мужем, оператором, Анатолием Мукасеем, большую часть времени проводят в загородном доме. И там Светлана Сергеевна дает себе полную свободу действий. Она активничает, как только может.
Плюс ко всему, Дружинина активно следит за новостями светской жизни. На днях она отчитала знаменитостей, которые обожают в своих соцсетях хвастаться богатством. Светлана Дружинина назвала это "плебейством".
А вам нравится, как выглядит Светлана Дружинина? Ответьте в комментариях.
