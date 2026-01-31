90-летняя Светлана Дружинина пришла на премию "Золотой Орел": реакция публики

Вечером 30 января в Москве вручили 24-ю премию Национальной академии кинематографических искусств и наук России, отметив достижения отечественного кино. По традиции, номинанты и приглашенные гости прошлись по красной дорожке. Хотя в тот вечер все сияли, особый интерес вызвала 90-летняя режиссер и актриса Светлана Дружинина.

Роскошный выход "мамы гардемаринов"

90-летняя Светлана Дружинина произвела фурор на красной дорожке. Режиссер охотно заигрывала с восторженной публикой и не боялась внимания камер.

Достопочтенная дама предстала в элегантном белом кружевном платье. К нему она добавила яркие детали: алый палантин известного бренда Louis Vuitton и винтажную сумочку ему в тон. Шею "мамы гардемаринов" украшали невероятно красивые жемчужные бусы.

Стиль, который обсуждают фанаты

Стильный образ Светланы Дружининой подчеркивал статус звезды. Также он показывал, насколько в прекрасной форме находится артистка, несмотря на возраст. Многие гости отметили, что знаменитость выглядит гораздо моложе своих лет. Внимание привлекли ее забота о здоровье и активный образ жизни.

Легендарная артистка не побоялась софитов и с удовольствием позировала на дорожке. Дружинина любезно улыбалась фотографам. Фотографы, в свою очередь, активно поддерживали звезду лестными комментариями.

Поклонники не сдерживали эмоций

В сети и за кулисами обсуждали не только выход актрисы, но и ее сияющий вид. Поклонники звезды восторженно делились своим мнением.