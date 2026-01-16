90-летняя Светлана Дружинина босиком прогулялась по сугробам: "Самое главное не упасть"

Реакция поклонников на эффектные кадры

Видео со Светланой Дружининой, гуляющей босиком по снегу, произвело фурор в Сети. Подписчики отметили не только закалку, но и внешний вид актрисы. Они обратили внимание на мини, стройные ноги и аккуратный педикюр Светланы Дружининой. Фанаты восхитились тем, как звезда держится в кадре.

Поклонники подчеркнули ее "железную волю" и "закаленный характер". Многие назвали Светлану Дружинину "легендарной женщиной" и "красавицей".

Между тем, некоторое время назад появлялись тревожные новости о здоровье Светланы Дружининой. Сообщалось, что режиссер проходит курс противоопухолевой терапии в клинике. Сама же Дружинина всегда опровергает информацию о своей госпитализации. Она утверждает, что это ложь.

А вас восхищает 90-летняя Светлана Дружинина? Ответьте в комментариях.