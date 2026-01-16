90-летняя Светлана Дружинина босиком прогулялась по сугробам: "Самое главное не упасть"

90-летняя режиссер Светлана Дружинина разместила в личном блоге свежее видео. На кадрах она запечатлена в своей загородной резиденции в Красной Пахре. Дружинина прошлась босиком по сугробам.
"Потрясающая совершенно зима"
Светлана Дружинина прогулялась по снегу в мини. Она продемонстрировала стройные ноги, аккуратный педикюр и потрясающую закалку.
"Наконец-то пришла настоящая зима. Ту, которую я помню с детства. Когда под Сталинградом в жуткие бомбежки и морозы был вот такой сумасшедший снегопад. И тропинка, по которой я шла. По бокам были сугробы: выше моего роста. Было мне тогда шесть лет. Сегодня такой же снег, и я это вспомнила. Потрясающая совершенно зима в этом году", — говорит в кадре Светлана Дружинина.
В руках Светлана Сергеевна держит лопату. Видимо, она вышла на борьбу с сугробами.
"Самое главное не упасть!" — напутствовала сама себя Светлана Дружинина.
Светлана Дружинина босиком прогулялась по сугробам. Фото: соцсети Светланы Дружининой
Реакция поклонников на эффектные кадры
Видео со Светланой Дружининой, гуляющей босиком по снегу, произвело фурор в Сети. Подписчики отметили не только закалку, но и внешний вид актрисы. Они обратили внимание на мини, стройные ноги и аккуратный педикюр Светланы Дружининой. Фанаты восхитились тем, как звезда держится в кадре.
Поклонники подчеркнули ее "железную волю" и "закаленный характер". Многие назвали Светлану Дружинину "легендарной женщиной" и "красавицей".
Между тем, некоторое время назад появлялись тревожные новости о здоровье Светланы Дружининой. Сообщалось, что режиссер проходит курс противоопухолевой терапии в клинике. Сама же Дружинина всегда опровергает информацию о своей госпитализации. Она утверждает, что это ложь.
А вас восхищает 90-летняя Светлана Дружинина? Ответьте в комментариях.
Читайте также: