90-летний Олег Басилашвили сделал признание о жене: "Я по гроб жизни благодарен"

Известный актер Олег Басилашвили рассказал, за что благодарен своей второй жене, Галине Мшанской. В браке они прожили уже более полувека. Басилашвили сейчас много времени уделяет своей семье.

Что сказал о жене Олег Басилашвили

90-летний Олег Басилашвили сейчас наслаждается общением со своей семьей. Он почти не выходит на сцену. Много времени проводит на даче, читает книги и общается с близкими.

Басилашвили признается, что семья дает ему силы жить и помогает держаться на плаву. У актера и его жены две дочери, внук и внучка.

"Когда семья рядом, когда я вижу, как они себя безобразно ведут иногда, то мне становится легче, и я понимаю, ради чего я живу. Ради чего живу: и моя жена, и две дочки, и двое внучат….Я их очень люблю", — поделился Басилашвили во время интервью программе 'Однажды' на НТВ.

Басилашвили признался, что вряд ли стал тем, кем является, если бы не его семья. И жена Галина.

"У меня есть Галина Евгеньевна Мшанская, моя жена, с которой мы живем уже очень долго и которой я по гроб жизни благодарен за ту любовь, ласку и понимание меня, которое всегда чувствовал", — признался Олег Басилашвили.

На ком еще был женат Басилашвили

Галина Мшанская — вторая жена Олега Басилашвили. Его первой супругой была актриса Татьяна Доронина. Поженились они молодыми. Их союз дал трещину из-за ревности. Доронина начала подозревать Басилашвили в неверности.

Есть мнение, что Басилашвили немного завидовал своей более успешной жене. В то время Татьяну Доронину снимали больше, чем его.

В сентябре Олегу Басилашвили исполнилось 90 лет. В день юбилея он рассказал, что много времени проводит дома.

При этом актер опроверг свой уход со сцены. Такие сообщения стали появляться, поскольку БДТ имени Товстоногова снял с репертуара спектакль 'Лето одного года'. Случилось это потому, что занятая в нем Алиса Фрейндлих отказалась выходить на сцену.

А вы как думаете, в чем секрет долгого и счастливого брака Басилашвили и его второй жены? Ответьте в комментариях.