9-летний сын Андрея Малахова начал рисовать шедевры мировых художников

На презентации программы «Сияние» он рассказал, что его сын посещает кружок, где раз в месяц дети рисуют в стиле известных художников.

«Это интересно — видеть, как дети могут повторять мировые шедевры», — отметил ведущий.

Сам Малахов хоть и не рисует, зато коллекционирует картины. Их у него насчитывается уже около 800, и эта цифра уверенно увеличивается. Пополняет свою завидную коллекцию телеведущий, опираясь на чувства.

«Я спонтанно [коллекцию] пополняю. Это может быть эмоционально, это может быть картина, которая переносит тебя куда-то или связана с чем-то», — пояснил он.

Сын Малахова родился в 2017 году в браке телеведущего с редактором Натальей Шкулевой. Супруги стараются оградить ребёнка от излишнего внимания прессы и не показывают его лицо публике.

Тем не менее, по словам отца, мальчик уже проявляет интерес к искусству и, кажется, унаследовал любовь отца к прекрасному.

Сам Андрей Малахов стал известен благодаря программам «Большая стирка» и «Пусть говорят» на Первом канале, а после ухода в 2017 году продолжил карьеру на канале «Россия-1».