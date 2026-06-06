87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина выглядит очень молодо

Причиной съемок стал затяжной семейный конфликт. Несколько лет назад Анна — внучка Лидии Федосеевой‑Шукшиной и дочь актрисы Марии Шукшиной — продала квартиру бабушки в Санкт‑Петербурге. Лидия Николаевна очень дорожила этим жильем в Ленинграде (именно так она неизменно называет город, подчеркивая, что там покоятся ее близкие). Актриса обожала наведываться туда, бродить по городским улицам и совершать прогулки по Неве. Теперь эта возможность утрачена: внучка реализовала сделку без ведома бабушки и присвоила полученные средства — 9 миллионов рублей.

Сама Анна не видит в своих действиях ничего предосудительного. По ее мнению, недвижимость все равно досталась бы ей в качестве наследства, а деньги требовались срочно. Она признает, что хотела бы разрешить возникшее недопонимание, но не имеет возможности связаться с бабушкой — у нее отсутствует актуальный номер телефона Лидии Николаевны.

Резкий протест против поступка внучки выразила Ольга — дочь Шукшиной. Она утверждает, что ни Анна, ни другая дочь Лидии Николаевны — Мария — не проявляют должной заботы о матери и бабушке. При этом артистка существует в весьма стесненных условиях и не располагает средствами для найма помощников по уходу.

«Приезжай хоть каждый день. Я единственная тяну эту ситуацию, нет никакой поддержки. Ни Аня, ни Маша, никто не помогает. Только я за мамой ухаживаю», — заявила Ольга в эфире телешоу.

К слову, Мария Шукшина также не поддерживает общение с дочерью Анной. Девушка родилась в первом браке актрисы с переводчиком Артемом Трегубенко. Ранее она работала телевизионным продюсером и пробовала свои силы в рекламной сфере. Однако позже нашла призвание, ставшее ее главным делом: Анна посвятила себя бодибилдингу. Из изящной девушки она превратилась в выносливую спортсменку с развитыми мышцами плеч и четко очерченным торсом. Однако члены звездного семейства, включая мать, не одобрили ее выбор.

Ольга Шукшина в эфире программы отчитала племянницу за внешний вид, заявив, что та позорит фамилию своего знаменитого деда.