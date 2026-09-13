87-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной срочно вызвали скорую

К 87-летней актрисе домой приехала бригада скорой помощи. В СМИ сразу появилась информация, что вдова Василия Шукшина упала и получила травму головы.

Однако дочь актрисы Ольга Шукшина опровергла эти сообщения. По ее словам, никакой травмы не было — у матери случился «небольшой приступ», вызванный затруднением дыхания.

Врачи осмотрели Федосееву-Шукшину на дому, провели необходимые обследования, но госпитализация не потребовалась.

«У нее был небольшой приступ ночью и мы вызывали скорую. Громкие названия насчет травмы головы — мне говорили, но нет. Приезжала скорая, какие-то обследования провела, которые могла на дому, никакой госпитализации, ничего, все позади».

Последние годы Лидия Николаевна находится под пристальным вниманием врачей. В 2023 году актриса перенесла инсульт — тогда у нее были парализованы рука и нога, возникли проблемы с речью. Ей установили кардиостимулятор, а восстановление заняло несколько месяцев.

В октябре 2025 года Федосеевой-Шукшиной провели экстренную операцию на сердце — стентирование сосудов. Вмешательство длилось около полутора часов и прошло успешно, однако стабилизировать состояние удалось лишь на время.

В феврале 2026 года актриса вновь жаловалась на сильные боли в сердце и одышку, медики диагностировали сердечную недостаточность.

Несмотря на все это, Ольга Шукшина подчеркивает: мать находится дома, чувствует себя нормально и наблюдается у кардиолога в плановом порядке.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году окончила ВГИК. Всенародную любовь ей принесли роли в картинах Василия Шукшина — «Печки-лавочки» и «Калина красная», за которого она вышла замуж. За карьеру актриса снялась более чем в 100 фильмах, включая «Двенадцать стульев», «Вам и не снилось…» и «Петербургские тайны».