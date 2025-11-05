85-летняя Людмила Максакова отказалась позировать в премьере фильма: прикрыла лицо платком

Людмила Максакова в силу возраста крайне редко появляется на публике. Она практически оградила себя от светских раутов и кинопремьер. И это не удивительно. Не так давно артистка отметила свое 85-летие.

В столь почтенном возрасте знаменитость предпочитает тихие и спокойные вечера дома. Однако на днях она сделала исключение. Людмила Васильевна появилась в кинотеатре на премьере фильма "Огненный мальчик".

Как сейчас выглядит Максакова

Людмила Васильевна пришла в кинотеатр при полном параде. Она сделала идеальную прическу, роскошный макияж, особое внимание артистка уделила вечернему наряду.

Однако на ковровой дорожке, в отличие от звездных коллег, Максакова позировать перед журналистами не стала. И, можно сказать, устроила в кинотеатре показательный демарш.

Как Максакова повела себя на премьере

Актриса поняла, что ей едва ли удастся пройти незамеченной в зрительный зал мимо журналистов. Поэтому решила прикрыть лицо руками, а потом и вовсе воспользовалась шарфиком, пишет Mk.ru . Почему Максакова отказалась говорить с прессой, непонятно.

"Вы — наша легенда! Попозируйте нам", — просили ее журналисты, но Максакова была непреклонна.

Поняв, что пресса не оставит ее в покое, Людмила Васильевна поспешила достать билет в кино и стала прикрываться им. Уступать журналистам и позировать для них Максакова не захотела.

А как вы считаете, зачем Максакова прикрывала лицо в кинотеатре? Пишите в комментариях.