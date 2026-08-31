84-летняя мама Таисии Повалий упала и сломала руку

84-летняя мама певицы Таисии Повалий Нина Даниловна упала дома и сломала руку. Сейчас артистка ухаживает за ней, и, к счастью, состояние женщины улучшается — кости почти срослись.

Что случилось с мамой Таисии Повалий

«Перелом со смещением. Но спасибо Господу, спасибо докторам. Мамочка уже восстанавливается, косточки приживаются, срастаются. Все хорошо у нас», — рассказала Таисия Повалий.

Почему певица немного подстриглась

Певица призналась, что в момент шока от случившегося (как у нее самой, так и у мамы) она взяла ножницы и сама подстригла себе волосы. И, кстати, считает, что результат получился очень удачным.

Пожелаем Нине Даниловне здоровья!