84-летняя Галина Стаханова выживает на мизерную пенсию — не может ходить из-за диабета

Галина Стаханова — сама знаменитая телебабушка. Она сыграла консьержек, техничек и старушек-соседок. В нулевые популярность ей принес сериал "Ранетки". Там она сыграла милую школьную старушку-уборщицу.

Однако сейчас актриса буквально вынуждена выживать на те крохи, которые она получает в качестве пенсии. Деньги небольшие — всего 25 тысяч рублей. Покупать еду и лекарства женщине удается на остатки былых гонораров.

Обострились болезни

Сниматься Галину не зовут из-за ее тяжелой болезни. Как пишет Telegram-канал Mash , актриса почти не ходит. К тому же, у нее обострились проблемы с сердцем. И все на фоне сахарного диабета.

Когда-то Стаханова снималась в таких сериалах, как "Кухня", "Воронины", фильме "Елки" и в других проектах. Но сегодня, она, похоже, осталась без поддержки коллег. Никто из артистов не отказывает старушке помощь. Говорят, она почти не выходит из дома.

Не ходит к врачам

Также актриса отказывается посещать врачей. У нее тяжелая форма сахарного диабета. Есть и сердечно-сосудистые заболевания. Мучают Галину также и больные ноги. Дочка знаменитости — сама врач. Но даже она не может уговорить маму сходить в больницу.

Хотела работать

Последние съемки у Стахановой были еще в мае. Она снималась в Переславле-Залесском. Всего за два съемочных дня артистка получила порядка 200 тысяч рублей. Но затем предложения о работе не последовали. Так как режиссеры сомневаются в том, что актриса сумеет выдержать на ногах 12-часовой рабочий день.

Сама Галина хочет сниматься, ведь ей очень нужны деньги. Она даже готова неделями учить текст, без всяких поблажек. Без съемок Стахановой придется существовать только на скудную пенсию. Либо рассчитывать на помощь дочки, которая живет с ней в одной квартире.